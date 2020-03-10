2020-03-10T16:43:36+03:00
Общество

"Они задержали 2,5 тысячи боевиков". В Прикамье установили бюст солдату 6-й роты

20 лет назад 90 бойцов уничтожили 700 боевиков
Андрей МАТЛИН
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Салют в память о Денисе Трегубове. Фото: краевое правительство.Салют в память о Денисе Трегубове. Фото: краевое правительство.
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В Чусовом в Сквере памяти открыли бюст рядовому Денису Трегубову, солдату 6-й роты. Он был среди тех 90 бойцов, которые предотвратили прорыв 2,5 тысяч чеченских боевиков и 700 из них уничтожили.

В марте этого года страна отмечает трагический юбилей. 20 лет назад в Чечне, в Агрунском ущелье, приняла неравный бой ставшая знаменитой 6-я рота 104 Псковской парашютно-десантной дивизии. В том бою погибли 84 бойца, трое из них были призваны из Пермского края – это чусовлянин Денис Трегубов, Алексей Кирьянов из Чайковского и Юрий Ляшко из Чердынского района. Все они были посмертно удостоены звания «Кавалер Ордена Мужества».

Как вспоминают земляки Дениса, готовился он к армии серьёзно: занимался боксом, рукопашным боем. Теперь в Чусовском краеведческом музее есть уголок его памяти.

На днях в Чайковском был открыт бронзовый бюст однополчанину Дениса - Алексею Кирьянову. Его установили в школе №9, где он учился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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