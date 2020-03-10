В Перми с начала марта количество осадков превысило месячную норму

10 Март 2020 2020-03-10T15:30:56+03:00

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Начало весны в Перми было очень снежным. За первые 9 дней марта количество осадков превысило месячную норму. Так, за месяц по прогнозам должно было выпасть 28 мм осадков, а выпало 31 мм.

На предстоящей неделе, по прогнозам синоптиков, количество осадков увеличится. В Перми пройдет дождь и мокрый снег. Днем температура воздуха будет достигать от +1 до +5 градусов, а ночью понижаться до –3 градусов.

В среду, 11 марта, в Перми днем потеплеет до +3 градусов, днем возможен небольшой дождь. На юге края на солнце столбик термометра может приблизиться к отметке +10 градусов. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду

ИСТОЧНИК KP.RU