На трассе в Перми в ДТП пострадали два человека
Авария произошла на дороге Пермь - Березники
По факту аварии проводится проверка. Фото: ОГИБДД по Березниковскому округу
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В Пермском крае в субботу, 7 марта, произошла авария в результате которой пострадали два человека.
В ОГИБДД по Березниковскому округу сообщили, что по трассе Пермь -Березники ехал автомобиль «Hyundai Tucson». 46-летний владелец иномарки нарушил правила дорожного движения и столкнулся и автомобилем «Opel Astra».
В результате аварии пострадали пассажирка «Hyundai Tucson» и водитель «Opel Astra». С травмами их отправили в больницу. По факту аварии проводится проверка.
Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в Прикамье погиб мужчина.
ИСТОЧНИК KP.RU