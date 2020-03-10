2020-03-10T14:41:55+03:00
Происшествия

Председатель следственного комитета России взял под личный контроль дело полицейского, избившего подростка

Мужчина пытался выбить у парня признание в краже
Лилия Абибулаева
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Экс-полицейского приговорили к 4 годам колонииЭкс-полицейского приговорили к 4 годам колонииФото: Василий Вахрин
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Александр Бастрыкин руководитель следственного комитета России взял под личный контроль дело о полицейском, который избил 18-летнего парня.

К председателю обратилась мать парня. Она рассказала, что в сентябре 2018 года в Нытве ее сына задержали по подозрению в краже, доставили в отдел полиции. Там, в кабинете один из сотрудников, выбивая из парня признание, сильно избил его.

В результате суд приговорил мужчину к лишению свободы в исправительной колонии общего режима в течение 4 лет. Также 2 года и 6 месяцев ему запрещено занимать должности в государственной службе

Председатель следственного комитета России потребовал от руководства следственного управления СК России по Пермскому краю подробно доложить обо всех обстоятельствах произошедшего и принятых в связи с этим процессуальных решениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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