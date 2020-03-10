В Прикамье женщина облила коллегу кипятком из чайника
Пострадавшая получила термические ожоги
В отношении нее возбудили уголовное дело.Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае осудили жительницу поселка Гайны. ее признали виновной в причинении легкого вреда здоровью своей коллеге.
Сотрудники полиции выяснили, что на территории предприятия между женщинами произошла ссора, в ходе которой осужденная схватила металлический чайник с кипятком и вылила воду на свою коллегу. Женщину с ожогами голени отправили в больницу.
Ее агрессивную коллегу задержали. В отношении нее возбудили уголовное дело. Суд приговорил ее к 200 часам обязательных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU