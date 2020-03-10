В администрации назначили начальника управления организационно-методической работы
Ранее эту должность занимала Светлана Ивашкова
Стало известно, кто займет пост начальника управления организационно-методической работы.Фото: Василий Вахрин
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В пермской мэрии произошли очередные кадровые изменения. Стало известно, кто займет пост начальника управления организационно-методической работы. Издание «Business Class» сообщает, что эту должность через две недели займет Линара Токарева. Раньше она возглавляла сектор секретариата Пермской городской думы.
Ранее этот пост занимала Светалана Ивашкова, которая с февраля возглавляет аппарат администрации города.
Напомним, ранее мы писали о том, что свой пост в Правительстве Прикамья покинул министр госзакупок.
ИСТОЧНИК KP.RU