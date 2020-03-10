2020-03-10T12:35:47+03:00
Происшествия

«Сломали лапы и изуродовали морду». В Перми волонтеры спасают кота, которого выбросили в мусоропровод

Врачи буквально вернули кота к жизни
Лилия Абибулаева
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Малыш Гарри сейчас в приюте "Матроскин" Фото: приют "Матроскин"Малыш Гарри сейчас в приюте "Матроскин" Фото: приют "Матроскин"
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В мусоропроводе одной из пермских многоэтажек обнаружили маленькое изуродованное тельце кота. Малыш, которого прозвали, Гарри был едва жив.

Каждое движение приносило ему нечеловеческую боль. У кота были сломаны три лапы, челюсть и изуродована морда. Из раны на мордочке шла кровь. Врачи собрали Гарри буквально по частям.

- Любое движение причиняет ему боль, малыш учиться все делать заново - кушать, переворачиваться на бок...Вчера он всеми усилиями воли смог сам сесть. Каким должно быть сердце человека, чтобы довести кота до такого? - спрашивают волонтеры.

Сейчас котик в пермском приюте «Матроскин». Волонтеры просят помощи и ищут малышу любящих хозяев.

По словам зоозащитников, они написали заявление в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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