«Сломали лапы и изуродовали морду». В Перми волонтеры спасают кота, которого выбросили в мусоропровод
В мусоропроводе одной из пермских многоэтажек обнаружили маленькое изуродованное тельце кота. Малыш, которого прозвали, Гарри был едва жив.
Каждое движение приносило ему нечеловеческую боль. У кота были сломаны три лапы, челюсть и изуродована морда. Из раны на мордочке шла кровь. Врачи собрали Гарри буквально по частям.
- Любое движение причиняет ему боль, малыш учиться все делать заново - кушать, переворачиваться на бок...Вчера он всеми усилиями воли смог сам сесть. Каким должно быть сердце человека, чтобы довести кота до такого? - спрашивают волонтеры.
Сейчас котик в пермском приюте «Матроскин». Волонтеры просят помощи и ищут малышу любящих хозяев.
По словам зоозащитников, они написали заявление в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU