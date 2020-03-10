2020-03-10T12:26:20+03:00
Общество

Оборот мобильной коммерции Tele2 вырос в два раза

Мобильный оператор Tele2 подводит итоги работы сегмента мобильной коммерции в 2019 году
Поделиться:
Фото: пресс служба Теле2Фото: пресс служба Теле2
Изменить размер текста:

Самыми популярными услугами стали оплата сервисов знакомств, покупки в Google Play, оплата штрафов, мобильные и денежные переводы, приобретение онлайн-игр и благотворительные взносы.

Tele2 продолжает активно развивать направление мобильной коммерции: в 2019 году оператор подключил более 3000 интернет-магазинов, онлайн-игр и различных социальных сетей, в которых можно оплатить товары и услуги со счета телефона. В целом выручка компании в этом сегменте увеличилась в два раза. Наибольший рост оборота продемонстрировала Чувашия – там он составил 443%. Следом в рейтинге регионов расположилась Оренбургская область с результатом в 358%. В Москве и Санкт-Петербурге рост оборота составил 307% и 221% соответственно. В Пермском крае выручка увеличилась на 119%.

Самый большой средний чек зафиксирован в столичном регионе – 1 999 руб. в месяц. Следом расположился Ярославль: здесь пользователи в среднем оплачивают по 1326 руб. Третье место занял Норильск, где траты составляют 1137 руб. в месяц. Также в пятерке лидеров Санкт-Петербург и Чебоксары, где в среднем на одного пользователя приходится по 1035 руб. и 905 руб. соответственно. В Перми средний чек составляет 311 рублей.

По итогам 2019 года число пользователей сервисов мобильной коммерции выросло на 126%. Лидером стала Хакасия – там прирост составил 207%. Следом в рейтинге идут Самарская и Пензенская области – они демонстрируют результаты в 177% и 172% соответственно. В лидерах также Алтай – 168%. Пятую строчку разделили Оренбургская и Саратовская области, где зафиксирован рост в 166%. Аналогичный показатель в Московской области составил 152%. В Пермском крае число пользователей сервисов мобильной коммерции выросло на 116%.

Оператор также проанализировал, в каких регионах быстрее растет количество операций в сегменте мобильной коммерции по сравнению с 2018 годом. Самым высоким этот показатель стал во Владивостоке и составил 207%. Следом в рейтинге расположился Саратов с показателем 191%. Тройку лидеров замыкает Абакан, где прирост составил 190%. В Перми этот показатель составил 114%.

Илларион Яловенко, директор департамента по финансовым сервисам Tele2:

«С момента запуска коммуникационной платформы «Другие правила» в 2017 году Tele2 существенно расширила линейку финансовых сервисов. Нас выбирает все больше клиентов в том числе благодаря комфортным и разнообразным услугам в сегменте мобильной коммерции. Так, мы запустили площадку для онлайн-инвестирования. Клиенты могут совершать покупки паев с минимальных сумм и получать денежный бонус от Tele2 за свои вложения. Кроме этого, мы увеличили число банковских продуктов. Абоненты могут заказать на сайте карту «Совесть» и получить месяц увеличенной рассрочки у всех партнеров, а при оформлении карты «Яндекс. Деньги» – дополнительные бонусы и баллы. Сегодня Tele2 занимает лидирующие позиции на рынке мобильной коммерции. Компания гибко подходит к потребностям своих клиентов. В 2019 году мы сделали более удобными условия финансовых операций и добились успехов в конверсии. Рост оборота в мобильной коммерции ярко показывает успешность выбранной стратегии».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Они задержали 2,5 тысячи боевиков". В Прикамье установили бюст солдату 6-й роты
В Перми с начала марта количество осадков превысило месячную норму
На трассе в Перми в ДТП пострадали два человека
Председатель следственного комитета России взял под личный контроль дело полицейского, избившего подростка
В Прикамье женщина облила коллегу кипятком из чайника
Победители конкурса СМИ получат награды в посольстве Японии в Москве
В администрации назначили начальника управления организационно-методической работы
«Сломали лапы и изуродовали морду». В Перми волонтеры спасают кота, которого выбросили в мусоропровод
Оборот мобильной коммерции Tele2 вырос в два раза
В прикамскую колонию в дверцах шкафа пытались пронести большую партию телефонов
В Прикамье пьяный мужчина угнал машину такси и сбил ребенка
В клиниках сети «Три-З» теперь можно избавиться от очков без операции
В Прикамье врачи освоили новый метод лечения рака
«Вспороты животы, а в головах раны». В Пермском районе около заправки нашли тела двух собак
В Прикамье со льда спасли маленьких детей
Благотворительный лыжный забег в Перми собрал 340 тысяч рублей на помощь больным детям
В одной из школ Прикамья обнаружили нарушения требований безопасности
В Перми стартуют «всемирные детские игры победителей -2020» для детей, победивших рак
«Поставлен очередной рекорд». В Перми подвели итоги конкурса «Вижу. Могу. Делаю»
В Прикамье мужчина прятал ребенка от матери в машине
«Машину смяло, как консервную банку». На трассе в Прикамье погиб мужчина
В Перми при странных обстоятельствах пропал 43-летний мужчина с татуировкой на ноге
В молоке прикамского комбината нашли опасные бактерии
В Перми эвакуировали магазин «Эльдорадо» в микрорайоне Парковый
В Перми ищут площадку для строительства нового «McDonald s»
В Перми из-за коронавируса отменили концерт пианиста из Италии
«Плюс десять». В Прикамье ожидается аномально теплая неделя
В Пермь привезли мощи Матроны Московской
На пермском предприятии произошел несчастный случай