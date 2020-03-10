В прикамскую колонию в дверцах шкафа пытались пронести большую партию телефонов

10 Март 2020 2020-03-10T12:13:58+03:00

Всего было 14 гаджетов и USB-шнуров

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В Пермском крае в исправительную колонию пытались пронести запрещенные предметы. Сотрудники ГУФСИН России по Пермскому краю пресекли попытку злоумышленников.

При досмотре автомобиля, который привез мебель в прикамскую колонию №37 в Чусовом, нашли запрещенные предметы. 14 телефонов, а также USB-шнуров были спрятаны в дверцах шкафа.

Фото: ГУФСИН по Пермскому краю

Гаджеты изъяли. Сейчас сотрудники ведомства проводят проверку.

Напомним, ранее мы писали о том, что в прикамскую колонию пытались пронести запрещенные предметы в дезодоранте.

ИСТОЧНИК KP.RU