В прикамскую колонию в дверцах шкафа пытались пронести большую партию телефонов
Всего было 14 гаджетов и USB-шнуров
Сотрудники ведомства проводят проверку. Фото: ГУФСИН по Пермскому краю
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В Пермском крае в исправительную колонию пытались пронести запрещенные предметы. Сотрудники ГУФСИН России по Пермскому краю пресекли попытку злоумышленников.
При досмотре автомобиля, который привез мебель в прикамскую колонию №37 в Чусовом, нашли запрещенные предметы. 14 телефонов, а также USB-шнуров были спрятаны в дверцах шкафа.
Фото: ГУФСИН по Пермскому краю
Гаджеты изъяли. Сейчас сотрудники ведомства проводят проверку.
Напомним, ранее мы писали о том, что в прикамскую колонию пытались пронести запрещенные предметы в дезодоранте.
ИСТОЧНИК KP.RU