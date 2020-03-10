В Прикамье пьяный мужчина угнал машину такси и сбил ребенка
Пользователи социальных сетей сообщили о том, что в поселке Карьер Известняк Александровского района произошло ЧП. Пьяный мужчина садится за руль автомобиля такси, врезается в крыльцо магазина и сбивает ребенка.
В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что сообщение о происшествии поступило в воскресенье, 8 марта.
В Прикамье пьяный мужчина угнал машину такси и сбил ребенка.
Сотрудники полиции выяснили, что пьяный местный житель сел за руль автомобиля «Ниссан Альмера», который ему не принадлежал и начал движение в сторону, где находились люди, но не справился с управлением и въехал в препятствие.
- В результате противоправного деяния злоумышленника несовершеннолетний пешеход получит рану головы, ему оказана разовая медицинская помощь, - сообщили в ведомстве.
По факту возбуждено уголовное дело ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU