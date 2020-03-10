10 Март 2020 2020-03-10T11:36:03+03:00

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Пользователи социальных сетей сообщили о том, что в поселке Карьер Известняк Александровского района произошло ЧП. Пьяный мужчина садится за руль автомобиля такси, врезается в крыльцо магазина и сбивает ребенка.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что сообщение о происшествии поступило в воскресенье, 8 марта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/765533" frameborder="0"></iframe> В Прикамье пьяный мужчина угнал машину такси и сбил ребенка.

Сотрудники полиции выяснили, что пьяный местный житель сел за руль автомобиля «Ниссан Альмера», который ему не принадлежал и начал движение в сторону, где находились люди, но не справился с управлением и въехал в препятствие.

- В результате противоправного деяния злоумышленника несовершеннолетний пешеход получит рану головы, ему оказана разовая медицинская помощь, - сообщили в ведомстве.

По факту возбуждено уголовное дело ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU