В клиниках сети «Три-З» теперь можно избавиться от очков без операции

10 Март 2020 2020-03-10T11:29:24+03:00

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Крупнейшая в РФ сеть офтальмологических центров «Три-З»* объявляет о введении новой услуги: для детей с близорукостью и астигматизмом во всех клиниках сети появилась возможность коррекции зрения с помощью ортокератологических линз.

Ортокератологические («ночные») линзы — специальные жесткие контактные линзы обратной геометрии для ночного ношения при диагнозах миопия (близорукость), гиперметропия (дальнозоркость) и/или астигматизм.

Эти состояния вызваны, как правило, неправильной формой глаза. Так, при миопии глаз слегка вытянут в длину, из-за чего изображение проецируется перед сетчаткой. По мере роста организма ребенка этот процесс может прогрессировать.

Ортолинзы способны временно изменить форму роговицы глаза, в результате чего фокус изображения переносится на сетчатку, и ребенок может обходиться без очков и линз весь день: действие сохраняется на 6-8 часов. Кроме того, установлено, что использование ортокератологических линз может замедлять прогрессирование миопии.

Плановая замена ортолинз проводится всего 1 раз в год при условии соблюдения необходимых рекомендаций по использованию и уходу. Для их подбора и расчета необходимо пройти комплексную диагностику зрения для детей.

*По представленности, по данным исследования ООО «РЕНОМЕ Онлайн», февраль 2018 г.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

ИСТОЧНИК KP.RU