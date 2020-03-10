В Прикамье врачи освоили новый метод лечения рака

10 Март 2020 2020-03-10T11:06:20+03:00

Благодаря этому методу препарат поступет прямо к опухоли и метастазам. Фото: пресс-служба больницы им. Вагнера

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В Пермском крае врачи больницы им. Вагнера впервые применили новый метод лечения онкологических заболеваний.

Всего через один прокол рентгенолог Краевой больницы им. Вагнера провел катетер, по которому в течение 48 часов поступала химиотерапия. Благодаря этому методу препарат поступал прямо к опухоли и метастазам. процедура позволяет снизить уменьшить дозы химиопрепаратов и снизить побочный эффект.

- Процедуру, которую начали проводить специалисты нашей больницы - это большой шаг в лечении пациентов с диагнозом рак. Она дает новую надежду больным и их родственникам на выздоровление, - Роман Конев, главный врач «Краевой больницы им.Вагнера Е.А.

Освоение новых перспективных методов стало возможным благодаря совместным усилиям двух служб – многопрофильной онкологической и современной ангиографической

ИСТОЧНИК KP.RU