«Вспороты животы, а в головах раны». В Пермском районе около заправки нашли тела двух собак
Волонтеры пытаются найти виновных
обе собаки породистые. Фото: Алена Шевченко
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В Пермском районе неизвестные жестоко убили двух овчарок и выбросили их в канаву рядом с заправкой.
Тела собак обнаружили рядом с заправкой «Квадро» недалеко от Култаево. Волонтеры сообщают о том, что у собак были вспороты животы, а в головах раны. Обе собаки овчарки. Выглядят ухоженными, домашними.
Сейчас зоозащитники пытаются найти живодеров, который так жестоко убили собак.
- Они находятся там, где их бросили и сейчас. Судя по всему, их привезли сюда и выкинули, - предполагают волонтеры.
ИСТОЧНИК KP.RU