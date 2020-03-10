«Вспороты животы, а в головах раны». В Пермском районе около заправки нашли тела двух собак

10 Март 2020 2020-03-10T10:47:08+03:00

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В Пермском районе неизвестные жестоко убили двух овчарок и выбросили их в канаву рядом с заправкой.

Тела собак обнаружили рядом с заправкой «Квадро» недалеко от Култаево. Волонтеры сообщают о том, что у собак были вспороты животы, а в головах раны. Обе собаки овчарки. Выглядят ухоженными, домашними.

Сейчас зоозащитники пытаются найти живодеров, который так жестоко убили собак.

- Они находятся там, где их бросили и сейчас. Судя по всему, их привезли сюда и выкинули, - предполагают волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU