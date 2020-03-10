В Прикамье со льда спасли маленьких детей

10 Март 2020 2020-03-10T10:10:42+03:00

Лед на реке был очень тонкий

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В Пермском крае со льда сняли двух маленьких детей. Это произошло в субботу, 7 марта. О том, что по льду реки Сылвы бегают дети сообщили местные жители. Лед в этом месте был очень тонкий.

На место незамедлительно выехали спасатели. Когда сотрудники службы спасения приехали на место, дети еще бегали по льду. Их успели снять. Медицинская помощь детям не понадобилась. С ними провели профилактическую беседу.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Прикамья до крови разбил голову, упав на обледенелой дороге

ИСТОЧНИК KP.RU