В Прикамье со льда спасли маленьких детей
Лед на реке был очень тонкий
С ними провели профилактическую беседу.Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае со льда сняли двух маленьких детей. Это произошло в субботу, 7 марта. О том, что по льду реки Сылвы бегают дети сообщили местные жители. Лед в этом месте был очень тонкий.
На место незамедлительно выехали спасатели. Когда сотрудники службы спасения приехали на место, дети еще бегали по льду. Их успели снять. Медицинская помощь детям не понадобилась. С ними провели профилактическую беседу.
Напомним, ранее мы писали о том, что житель Прикамья до крови разбил голову, упав на обледенелой дороге
ИСТОЧНИК KP.RU