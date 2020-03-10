Благотворительный лыжный забег в Перми собрал 340 тысяч рублей на помощь больным детям
На старт вышли 600 человек
Профессионалы, любители и корпоративные команды пробежали 4 дистанции. фото: правительство Прикамья
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В Перми 7 марта проходил благотворительный лыжный забег Олимпийская лыжня». В гонке приняли участие 600 человек, в том числе 50 человек с ограниченными возможностями. Участники пожертвовали 340 тысяч человек.
Все вырученные деньги направят на реализацию программ по сенсорной интеграции детей с особенностями развития. Дмитрий Махонин поблагодарил собравшихся за желание помочь ребятам, нуждающимся в поддержке.
Профессионалы, любители и корпоративные команды пробежали 4 дистанции: 1, 3, 5 и 10 км. Вместе с участниками на старт вышли и олимпийцы Пермского края.
ИСТОЧНИК KP.RU