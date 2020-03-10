В одной из школ Прикамья обнаружили нарушения требований безопасности
Результаты прокурорской проверки направили в суд
После постановления суд и местные власти, и директор немедленно устранили нарушения.Фото: Василий Вахрин
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В Карагайском районе представители прокуратуры провели проверку в местной школе. В результате было обнаружено, что учебное заведение, которое посещают дети, не было оборудовано системой экстренного оповещения работников и учащихся об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. Прокурор Карагайского района обратился в суд.
По решению суда, администрация Карагайского района должна выделить необходимые денежные средства на устранение нарушений.
После постановления суд и местные власти, и директор немедленно устранили нарушения.
ИСТОЧНИК KP.RU