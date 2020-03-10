В Перми стартуют «всемирные детские игры победителей -2020» для детей, победивших рак

10 Март 2020 2020-03-10T09:17:01+03:00

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В Перми пройдет региональный этап «Всемирных детских игр победителей - 2020» для детей, которые смогли побороть онкологи. Соревнования проходя уже 10 лет. В Перми региональный этап организует благотворительный «Берегиня». «Игры победителей» проходят у нас в третий раз.

По мнению организаторов, спорт возвращает детям ощущение полноты и яркости жизни. Азарт и дух соперничества заряжает детей силой, смелостью и отвагой.

В этом году региональный этап пройдет во дворце спорта «Красава». В нем примут участие 80 детей из 37 населенных пунктов. К участию допускают детей от 6 до 17 лет. Ребята будут соревноваться в стрельбе, настольном теннисе, легкой атлетике, футболе.

- Мы рады принять всех детей у нас в гостях! Игры победителей - это важный этап реабилитации детей, перенесших онкологические заболевания. Это возможность вновь почувствовать себя ребенком и понять, что ты можешь больше. Это территория любви, поддержки и веселья. Здесь расправляются крылья за спиной, и появляется уверенность в том, что детство - здесь и сейчас, а заболевание – навсегда в прошлом, - Татьяна Голубаева, директор благотворительного фонда «Берегиня».

ИСТОЧНИК KP.RU