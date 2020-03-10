«Машину смяло, как консервную банку». На трассе в Прикамье погиб мужчина
В Пермском крае произошла авария, в результате которой погиб мужчина. На трассе Кунгур-Соликамск-Горнозаводск произошло столкновение легкового автомобиля и двух КамАЗов.
Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, водитель легкового автомобиля «Богдан-2111» выехал на полосу встречного движения в зоне действия знака «Обгон запрещен» и столкнулся с КамАЗом. От удара легковушку отпросило на другой КамАЗ.
В результате ДТП 25-летний водитель легкового автомобиля погиб на месте. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU