«Машину смяло, как консервную банку». На трассе в Прикамье погиб мужчина

10 Март 2020 2020-03-10T07:59:59+03:00

От удара легковушку отпросило на другой КамАЗ. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

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В Пермском крае произошла авария, в результате которой погиб мужчина. На трассе Кунгур-Соликамск-Горнозаводск произошло столкновение легкового автомобиля и двух КамАЗов.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, водитель легкового автомобиля «Богдан-2111» выехал на полосу встречного движения в зоне действия знака «Обгон запрещен» и столкнулся с КамАЗом. От удара легковушку отпросило на другой КамАЗ.

В результате ДТП 25-летний водитель легкового автомобиля погиб на месте. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU