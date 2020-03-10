В Перми при странных обстоятельствах пропал 43-летний мужчина с татуировкой на ноге

10 Март 2020 2020-03-10T09:38:15+03:00

Он ушел из дома 6 марта

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В Перми разыскивают 43-летнего Алексея Новоселова. Мужчина пропал 6 марта в Орджоникидзевском районе Перми.

Мужчина вышел из дома на улице Генерала Черняховского, 25 с тех пор его местонахождение неизвестно.

О пропаже Алексея Новоселова сообщили в поисковом отряде им. Ирины Бухановой.

Приметы пропавшего: рост 175-180 см, плотного телосложения, волосы темные, короткие с залысинами, глаза карие.

Был одет: куртка серо-черная, шапка вязаная черная, трико синее.

На ноге у пропавшего была татуировка с группой крови.

Если вы видели Алексея Новоселова или знаете что-либо о его местонахождении, просьба сообщить по телефону 2044904 или по телефону 02.

ИСТОЧНИК KP.RU