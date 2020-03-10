В молоке прикамского комбината нашли опасные бактерии

10 Март 2020 2020-03-10T07:11:58+03:00

Предприятие оштрафовали на 300 тысяч рублей

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По решению краевого арбитражного суда Пермского края компания ООО «МаСКо» должна заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. Издание «Ъ-Прикамье» сообщает о том, что в молоке, которое производит компания обнаружили превышение количества бактерий.

Лабораторную экспертизу продукции компании производили в августе 2019 года. Пробы были взяты из молока, представленного в магазине в Октябрьском районе.

В продукции было обнаружено превышенный уровень опасных бакстерий. За несоответствие требованиям Россельхознадзор назначило компании штраф в размере 300 тысяч рублей.

Краевой арбитражный суд оставил решение без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU