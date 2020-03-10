В Перми эвакуировали магазин «Эльдорадо» в микрорайоне Парковый

10 Март 2020 2020-03-10T06:42:00+03:00

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- Куча пожарных машин. В здание никого не пускают. Не дают работать, - сообщил житель Перми в паблике @chp_59

Торговый центр «Эльдорадо», по словам пермяка, эвакуировали. На место приехали несколько пожарных машин. Людей в здание не пускают.

Подробности происшествия уточняются.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми эвакуировали посетителей ресторана «Нева». Со слов руководителей ресторана, дым мог идти от электрических щитков заведения. Однако это не подтвердилось.

ИСТОЧНИК KP.RU