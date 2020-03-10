В Перми эвакуировали магазин «Эльдорадо» в микрорайоне Парковый
Рядом со здание стоят пожарные машины
Фото: скриншот с видо в Instagram @chp_59
Изменить размер текста:
- Куча пожарных машин. В здание никого не пускают. Не дают работать, - сообщил житель Перми в паблике @chp_59
Торговый центр «Эльдорадо», по словам пермяка, эвакуировали. На место приехали несколько пожарных машин. Людей в здание не пускают.
Подробности происшествия уточняются.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми эвакуировали посетителей ресторана «Нева». Со слов руководителей ресторана, дым мог идти от электрических щитков заведения. Однако это не подтвердилось.
ИСТОЧНИК KP.RU