В Перми ищут площадку для строительства нового «McDonald s»

10 Март 2020 2020-03-10T06:27:29+03:00

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Власти Перми подбирают площадку для строительства нового кафе быстрого питания в городе. Издание «Business Class» сообщает о том, что место для «McDonald s» ищет региональное агентство инвестиционного развития.

Компания планирует расширять свое присутствие в Перми, а также и в других городах края. Сейчас в Перми работают четыре кафе быстрого питания «McDonald s»: в ЦУМе, возле ТРК «Столица», на фуд-корте в ТРК «Семья» и рядом с автовокзалом. Первое заведение открылось в 2011 году.

ИСТОЧНИК KP.RU