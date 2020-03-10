В Перми ищут площадку для строительства нового «McDonald s»
Сейчас в городе работают четыре ресторана
Место для «McDonaldʼs» ищет региональное агентство инвестиционного развития. Фото: Официальная страница компании
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Власти Перми подбирают площадку для строительства нового кафе быстрого питания в городе. Издание «Business Class» сообщает о том, что место для «McDonald s» ищет региональное агентство инвестиционного развития.
Компания планирует расширять свое присутствие в Перми, а также и в других городах края. Сейчас в Перми работают четыре кафе быстрого питания «McDonald s»: в ЦУМе, возле ТРК «Столица», на фуд-корте в ТРК «Семья» и рядом с автовокзалом. Первое заведение открылось в 2011 году.
ИСТОЧНИК KP.RU