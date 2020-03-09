В Перми из-за коронавируса отменили концерт пианиста из Италии

9 Март 2020 2020-03-09T12:37:48+03:00

Он должен был состояться в рамках фестиваля Дениса Мацуева

Изменить размер текста: A A

В Перми 22 марта в рамках Х фестиваля Дениса Мацуева должен был состояться концерт романтической музыки в исполнении профессора Фортепианной академии Incontri col Maestro в Имоле Бориса Петрушанского.

Но как сообщили в Пермской краевой филармонии, этот концерт отменили.

- Поскольку Борис Всеволодович Петрушанский живет и работает в Италии, принято решение перенести концерты в России на неопределенный срок в целях безопасности из-за распространения коронавируса в мире, - рассказали в филармонии.

Напомним, юбилейный Х фестиваль Дениса Мацуева пройдет в Перми с 19 по 22 марта. В нем кроме прославленного пианиста примут участие Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением народного артиста России Александра Сладковского, народная артистка России Хибла Герзмава, звезда американского джаза Шенда Рул и другие знаменитые музыканты.

ИСТОЧНИК KP.RU