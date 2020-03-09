«Плюс десять». В Прикамье ожидается аномально теплая неделя

9 Март 2020 2020-03-09T11:05:26+03:00

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Теплый воздух с Черного моря принесет в Прикамье настоящую весну.

- Неделя ожидается аномально теплой со средней температурой на 7-8° выше климатической нормы, - сообщил инженер ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов. – В течение всей недели днем температура воздуха будет выше нуля. На фоне преобладания облачной погоды и ночью температура часто будет положительной. По большей части под влиянием тепла будут находиться южные территории края.

Самыми теплыми днями станут 11 и 12 марта. В эти дни под влиянием тропического воздуха на юге Пермского края температура может подняться до отметки +10°.

Ожидается активное таяние снега, а также большое количество осадков, в основном в виде дождя. А в самом конце недели возможно кратковременное, но существенное похолодание в связи с вторжением арктического воздуха.

ИСТОЧНИК KP.RU