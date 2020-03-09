В Пермь привезли мощи Матроны Московской

9 Март 2020 2020-03-09T11:07:29+03:00

Они пробудут в храме иконы Божией Матери «Утоли моя печали»до 13 апреля.

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В пермский храм иконы Божией Матери «Утоли моя печали» (улица Лодыгина, 40 а) привезли икону с частицей честных мощей Блаженной Матроны Московской.

- Икона блаженной Матроны была написана на Святой горе Афон в Греции, специально для Никольской обители в Ухте и является особо чтимой иконой, - рассказал настоятель Архиерейского Подворья храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» иеромонах Илия (Володин). - Множество людей приходят в обитель помолиться перед этим святым образом. В иконе находится мощевик с частицей честных мощей Блаженной Матроны.

Икону привезли монахи Свято-Никольской обители из Ухты, в Перми она пробудет до 13 апреля.

Богослужения в храме будут проходить ежедневно: с 8.30 утром и с 17.00 вечером. Также каждый день будут читаться акафисты Блаженной Матроне, начало в 11 и 16 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU