2020-03-09T08:33:41+03:00
Происшествия

На пермском предприятии произошел несчастный случай

Пострадал 48-летний мужчина
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Василий Вахрин
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Днем восьмого марта на одном из пермских предприятий, находящихся на улице Промышленная, произошел несчастный случай. Во время выполнения ремонтных работ на одной из конструкций, 48-летний мужчина упал с высоты.

По данным нашего источника в правоохранительных органах, пострадавшего с тяжелыми травмами, отправили в городскую больницу имени Тверье - бывшую МСЧ-9.

Ранее мы писали о том, что пермяк потерял память после того, как на него обрушился снег с крыши. ЧП произошло в Свердловском районе. Мужчина находится в отделении нейрохирургии. Следователи начали доследственную проверку. В случае возбуждения уголовного дела виновникам грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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