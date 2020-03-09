«Поздравил с праздником». В Прикамье 8 марта на девушку напали в подъезде

9 Март 2020 2020-03-09T08:13:12+03:00

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Восьмого марта в Березниках 27-летняя девушка зашла в подъезд дома по улице Ленина. И тут на нее напал незнакомый парень. Он отобрал у нее мобильный телефон и убежал. Девушка обратилась в полицию.

- По горячим следам сотрудники уголовного розыска установили и задержали грабителя, - рассказали в пресс-службе краевой полиции. - Им оказался 24-летний березниковец, который ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

По поводу такого своеобразного поздравления с праздником было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Нападавшего поместили в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU