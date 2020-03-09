В Перми Альберт Демченко организовал «Олимпийскую лыжню»

9 Март 2020 2020-03-09T07:51:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр по санному спорту Альберт Демченко, олимпийская чемпионка по баскетболу Светлана Антипова, бронзовый призер олимпийских игр по конькобежному спорту Светлана Высокова и другие известные спортсмены приняли участие в «Олимпийской лыжне». Это соревнования были организованы благотворительным фондом Альберта Демченко. За участие в соревнованиях лыжники платили от 450 до 1000 рублей в зависимости от дистанции 1,3,5 и 10 километров. Все собранные средства будут направлены на реализацию проекта программы помощи детям с особенностями развития.

- «Олимпийскую лыжню» пробежали более 600 человек, в том числе 50 воспитанников школы паралимпийского резерва, для них участие было бесплатным, - рассказали в министерстве спорта Пермского края. - В итоге общая сумма сбора по итогам «Олимпийской лыжни» составила порядка 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU