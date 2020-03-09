В Перми Альберт Демченко организовал «Олимпийскую лыжню»
Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр по санному спорту Альберт Демченко, олимпийская чемпионка по баскетболу Светлана Антипова, бронзовый призер олимпийских игр по конькобежному спорту Светлана Высокова и другие известные спортсмены приняли участие в «Олимпийской лыжне». Это соревнования были организованы благотворительным фондом Альберта Демченко. За участие в соревнованиях лыжники платили от 450 до 1000 рублей в зависимости от дистанции 1,3,5 и 10 километров. Все собранные средства будут направлены на реализацию проекта программы помощи детям с особенностями развития.
- «Олимпийскую лыжню» пробежали более 600 человек, в том числе 50 воспитанников школы паралимпийского резерва, для них участие было бесплатным, - рассказали в министерстве спорта Пермского края. - В итоге общая сумма сбора по итогам «Олимпийской лыжни» составила порядка 400 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU