2020-03-09T07:51:13+03:00
Спорт

В Перми Альберт Демченко организовал «Олимпийскую лыжню»

Участники соревнований собрали порядка 400 тысяч рублей
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр по санному спорту Альберт Демченко, олимпийская чемпионка по баскетболу Светлана Антипова, бронзовый призер олимпийских игр по конькобежному спорту Светлана Высокова и другие известные спортсмены приняли участие в «Олимпийской лыжне». Это соревнования были организованы благотворительным фондом Альберта Демченко. За участие в соревнованиях лыжники платили от 450 до 1000 рублей в зависимости от дистанции 1,3,5 и 10 километров. Все собранные средства будут направлены на реализацию проекта программы помощи детям с особенностями развития.

- «Олимпийскую лыжню» пробежали более 600 человек, в том числе 50 воспитанников школы паралимпийского резерва, для них участие было бесплатным, - рассказали в министерстве спорта Пермского края. - В итоге общая сумма сбора по итогам «Олимпийской лыжни» составила порядка 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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