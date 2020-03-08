«Небывало теплая погода продолжается». В МЧС Прикамья предупредили о сильном мокром снеге и гололедице

8 Март 2020 2020-03-08T18:58:29+03:00

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В Прикамье, как и в целом по России, продолжаются погодные аномалии. Завтра, 9 марта, ожидается начало очередного потепления. Однако по ночам температура если и будет плюсовой, то только на следующей неделе. В связи с этим в МЧС Прикамья предупреждают о возможности сильного гололеда на тротуарах и дорогах. Ко всему прочему днем ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега.

- 9 марта синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, ночью ожидаются умеренные, а местами и сильные осадки - мокрый снег, по западу с дождем, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. - Днем пройдет дождь, а по востоку – дождь вперемешку с мокрым снегом. На дорогах будут гололед и отложения мокрого снега. Температура воздуха ночью от -4 до +1 градуса, днем – от -1 до +4 градусов.

В дальнейшем пермские синоптики прогнозируют исключительное по интенсивности и продолжительности потепление.

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Температура перейдет через ноль, начнется активное таяние снега (подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU