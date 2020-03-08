В соцсетях комментируют видео: житель Прикамья до крови разбил голову, упав на обледенелой дороге
- Вызывайте «скорую!» - слышится голос на видеозаписи, опубликованной на странице группы ВКонтакте «Подслушано Чайковский». На кадрах видно, что люди столпились вокруг человека, который до крови разбил голову, поскользнувшись на обледенелой дороге.
- Да как ее вызовешь! – раздается в ответ. – У нас в Фоках ее теперь нет, а до Чайковского 20 километров.
Житель Прикамья до крови разбил голову, упав на обледенелой дороге. Видео: группа ВК "Подслушано Чайковский".
Очевидцы случившегося пытаются остановить кровь пострадавшего его же собственным капюшоном.
Пользователи страницы соцсети жалуются в комментариях на то, что в селе Фоки, расположенном в Чайковском городском округе, многие дороги не почищены ото льда.
- Сегодня в Фоках все дороги такие, особенно не центральные, и это не первый пострадавший, нам не нужные такие ледяные дороги!» – оставляют возмущенные комментарии жители села.
- Да и в Чайковском многие дороги не лучше, везде лед, - констатируют посетители соцстраницы.
ИСТОЧНИК KP.RU