В соцсетях комментируют видео: житель Прикамья до крови разбил голову, упав на обледенелой дороге

8 Март 2020 2020-03-08T19:55:39+03:00

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- Вызывайте «скорую!» - слышится голос на видеозаписи, опубликованной на странице группы ВКонтакте «Подслушано Чайковский». На кадрах видно, что люди столпились вокруг человека, который до крови разбил голову, поскользнувшись на обледенелой дороге.

- Да как ее вызовешь! – раздается в ответ. – У нас в Фоках ее теперь нет, а до Чайковского 20 километров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="2280" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/765303" frameborder="0"></iframe> Житель Прикамья до крови разбил голову, упав на обледенелой дороге. Видео: группа ВК "Подслушано Чайковский".

Очевидцы случившегося пытаются остановить кровь пострадавшего его же собственным капюшоном.

Пользователи страницы соцсети жалуются в комментариях на то, что в селе Фоки, расположенном в Чайковском городском округе, многие дороги не почищены ото льда.

- Сегодня в Фоках все дороги такие, особенно не центральные, и это не первый пострадавший, нам не нужные такие ледяные дороги!» – оставляют возмущенные комментарии жители села.

- Да и в Чайковском многие дороги не лучше, везде лед, - констатируют посетители соцстраницы.

ИСТОЧНИК KP.RU