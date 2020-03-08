2020-03-08T19:55:39+03:00
Происшествия

В соцсетях комментируют видео: житель Прикамья до крови разбил голову, упав на обледенелой дороге

ЧП произошло в одном из сел края [видео]
Андрей МАТЛИН
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Кадр видео со страницы ВК "Подслушано Чайковский".Кадр видео со страницы ВК "Подслушано Чайковский".
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- Вызывайте «скорую!» - слышится голос на видеозаписи, опубликованной на странице группы ВКонтакте «Подслушано Чайковский». На кадрах видно, что люди столпились вокруг человека, который до крови разбил голову, поскользнувшись на обледенелой дороге.

- Да как ее вызовешь! – раздается в ответ. – У нас в Фоках ее теперь нет, а до Чайковского 20 километров.

Житель Прикамья до крови разбил голову, упав на обледенелой дороге. Видео: группа ВК "Подслушано Чайковский".

Очевидцы случившегося пытаются остановить кровь пострадавшего его же собственным капюшоном.

Пользователи страницы соцсети жалуются в комментариях на то, что в селе Фоки, расположенном в Чайковском городском округе, многие дороги не почищены ото льда.

- Сегодня в Фоках все дороги такие, особенно не центральные, и это не первый пострадавший, нам не нужные такие ледяные дороги!» – оставляют возмущенные комментарии жители села.

- Да и в Чайковском многие дороги не лучше, везде лед, - констатируют посетители соцстраницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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