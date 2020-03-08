«Нам кровь из носа нужно было это очко!» После полуфинального матча юные пермские и московские баскетболисты устроили потасовку

8 Март 2020 2020-03-08T16:06:01+03:00

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Полуфинальный мматч между пермской командой «Урал-Грейт Юниор» и московской «Глорией» закончился неприятным инцидентом. Сразу после завершения игры между юными спортсменами началась драка.

- Москвич с номером 22 на майке после финальной сирены толкнул в спину пермского игрока, тот улетел на скамейку и брякнулся, - написал на своей странице ВКонтакте пермский болельщик Антон Петров. - Дальше началась массовая потасовка всех со всеми. Прибежала охрана, родители, болельщики. Совсем уж взрослые страсти бурлили на паркете школы юниоров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/765300" frameborder="0"></iframe> Юные баскетболисты пермского "Урал-Грейт Юниор" и московской "Глории" устроили после матча потасовку. Видео: страница ВК Антона Петрова..

Тренер московских юных баскетболистов Евгений Монахов объяснил инцидент тем напряжением, которое царило во время игры – до последнего было неясно, кто победит. И только за 6 секунд до окончания матча столичным игрокам удалось сделать победный бросок.

- Нам кровь из носу нужно было это очко, - объяснил тренер «Глории». - Я не видел то, что произошло на площадке после матча. Будем разбираться, подобных инцидентов быть не должно. После игры ребята должны быть друзьями, а не соперниками.

ИСТОЧНИК KP.RU