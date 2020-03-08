2020-03-08T15:02:39+03:00
Происшествия

Видеофакт: в Прикамье возле автотрассы, которую собираются реконструировать, утопили экскаватор

По словам очевидцев, он погружался в болотину в течение нескольких дней [видео]
Андрей МАТЛИН
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Кадр видео группы ВК "ЧП БЕРЕЗНИКИ!".Кадр видео группы ВК "ЧП БЕРЕЗНИКИ!".
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Водители, проезжающие по автотрассе БерезникиСоликамск до сих пор могут видеть необычную картину: вблизи нее на обочине из болотнины торчит верхушка экскаватора. Один из очевидцев запечатлел утонувшую технику на видео и выложил видеозапись на странице группы ВКонтакте «ЧП БЕРЕЗНИКИ!».

- Утопили экскаватор во время подготовки к строительству дороги! – написал он.

В Прикамье возле автотрассы, которую реконструируют, утопили экскаватор. Видео: группа ВК "ЧП БЕРЕЗНИКИ!".

- Он там уже как неделю стоит, в пятницу ещё кабину видно было, - прокомментировали посетители соцстраницы.

Потеря техники едва ли повлияет на реконструкцию дороги и освоение выделенных средств. На этот год в крае разыграли конкурс на 600 миллионов рублей. А всего на очередной этап реконструкции собираются выделить 3,5 миллиарда рублей.

Всю дорогу между двумя городами предполагается реконструировать до 2022 года в пять этапов. После реконструкции на ней появится разделительная полоса «Нью-джерси» и по две полосы движения в каждом направлении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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