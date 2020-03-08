Видеофакт: в Прикамье возле автотрассы, которую собираются реконструировать, утопили экскаватор
Водители, проезжающие по автотрассе Березники – Соликамск до сих пор могут видеть необычную картину: вблизи нее на обочине из болотнины торчит верхушка экскаватора. Один из очевидцев запечатлел утонувшую технику на видео и выложил видеозапись на странице группы ВКонтакте «ЧП БЕРЕЗНИКИ!».
- Утопили экскаватор во время подготовки к строительству дороги! – написал он.
В Прикамье возле автотрассы, которую реконструируют, утопили экскаватор. Видео: группа ВК "ЧП БЕРЕЗНИКИ!".
- Он там уже как неделю стоит, в пятницу ещё кабину видно было, - прокомментировали посетители соцстраницы.
Потеря техники едва ли повлияет на реконструкцию дороги и освоение выделенных средств. На этот год в крае разыграли конкурс на 600 миллионов рублей. А всего на очередной этап реконструкции собираются выделить 3,5 миллиарда рублей.
Всю дорогу между двумя городами предполагается реконструировать до 2022 года в пять этапов. После реконструкции на ней появится разделительная полоса «Нью-джерси» и по две полосы движения в каждом направлении.
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ИСТОЧНИК KP.RU