В Перми эвакуировали посетителей ресторана «Нева»

8 Март 2020 2020-03-08T09:34:21+03:00

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Вчера поздно вечером поступил тревожный звонок из пивного ресторана «Нева» - там сработала пожарная сигнализация.

- Сообщение пришло в половине двенадцатого вечера из развлекательного комплекса, расположенного на улице Куйбышева, 31, - рассказали пермские спасатели. – Мы выехали на место и начали эвакуацию посетителей ресторана – они отмечали приближающееся 8 марта. После этого стали искать источник задымления.

Со слов руководителей ресторана, дым мог идти от электрических щитков заведения. Однако это не подтвердилось.

- Выяснилось, что сигнализация сработала из-за пригоревшей пищи, которую готовили на кухне, был дан отбой, - сообщили спасатели.

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ИСТОЧНИК KP.RU