Глава Перми перечислил заслуги пермских женщин
В своем праздничном восьмимартовском поздравлении, опубликованном на сайте Перми, глава города Дмитрий Самойлов поступил неординарно. Кроме поздравительных слов он привел примеры того, как много значат женщины в истории нашего города.
Начал он с Екатерины II, по чьему указу была основана Пермь. Припомнил заслуги Евгении Серебренниковой, которая открыла первое на Урале училище для слепых детей. Упомянул о подвигах пермских женщин в годы войны. В частности – о героизме пермского снайпера, Героя Советского Союза Татьяны Барамзиной. Из послевоенной истории вспомнил летчицу-испытателя Галину Смагину, художественного руководителя Пермского хореографического училища Людмилу Сахарову и ее ученицу Надежду Павлову, прославивших пермский балет на весь мир.
В заключение он поздравил жительниц города с 8 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU