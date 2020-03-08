Глава Перми перечислил заслуги пермских женщин

8 Март 2020 2020-03-08T08:56:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В своем праздничном восьмимартовском поздравлении, опубликованном на сайте Перми, глава города Дмитрий Самойлов поступил неординарно. Кроме поздравительных слов он привел примеры того, как много значат женщины в истории нашего города.

Начал он с Екатерины II, по чьему указу была основана Пермь. Припомнил заслуги Евгении Серебренниковой, которая открыла первое на Урале училище для слепых детей. Упомянул о подвигах пермских женщин в годы войны. В частности – о героизме пермского снайпера, Героя Советского Союза Татьяны Барамзиной. Из послевоенной истории вспомнил летчицу-испытателя Галину Смагину, художественного руководителя Пермского хореографического училища Людмилу Сахарову и ее ученицу Надежду Павлову, прославивших пермский балет на весь мир.

В заключение он поздравил жительниц города с 8 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU