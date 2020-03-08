В Перми начали продавать авиабилеты до Крыма

8 Март 2020 2020-03-08T08:38:05+03:00

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В Прикамье открыли продажу билетов на авиарейсы до Крыма. Долететь до Симферополя можно будет за 3,5 часа. Рейсы из Перми в Крым запускают две авиакомпании - «Северный ветер» и «Red Wings».

Как сообщили в краевом минтрансе, полетная программа обоих авиаперевозчиков рассчитана с июня по сентябрь 2020 года.

- Рейсы будут выполняться пять раз в неделю, - отметили в минтрансе. – Лайнеры авиакомпании «Северный ветер» будет летать три раза в неделю - по вторникам, пятницам и субботам. Аиварейсы будут осуществляться на воздушных судах Boeing 737-800. Самолеты авиакомпании «Red Wings» А-321 будут летать два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям.

По данным краевого министерства, в прошлом году на этом авиарейсами на этом направлении воспользовались почти 28 тысяч авиапассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU