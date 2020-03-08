Компенсацию в 500 тысяч потребовала мама 6-летнего сына, отравившегося в кафе O-Fit пермского спорткомплекса «Олимпия»
Осенью прошлого года в кафе, расположенном в спорткомплексе «Олимпия», произошло массовое отравление посетителей – взрослых и детей. Всего пострадали 35 человек. Как уже писала «Комсомольская правда», 11-летний мальчик, который поел в кафе после тренировки, в результате отравления умер накануне Нового года.
Среди отравившихся в кафе спорткомплекса были и мама с 6-летним сынишкой. С диагнозом «сальмонеллез» им пришлось долгое время провести в больнице. И вот в суд поступил иск - отстаивать интересы пермячки будут юристы Роспотребнадзора.
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- К нам поступило исковое заявление управления Роспотребнадзора по Пермскому краю в защиту интересов обратившейся к ним пермячки, - сообщили в Индустриальном суде Перми. - В ноябре прошлого года женщина с 6 летним сыном поели в кафе O-Fit в спорткомплексе «Олимпия», оба почувствовали себя плохо, их госпитализировали с диагнозом «сальмонеллез». Иск предъявлен к ООО «Корпорация питания», именно эта фирма поставляла продукты питания в кафе O-Fit. Исковые требования - взыскать в пользу заявителя понесенные расходы в размере 7500 рублей и компенсацию морального вреда на сумму 500 тысяч рублей.
Предварительное судебное заседание в Индустриальном суде назначено на 11 марта.
Пермские следователи продолжают расследование уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности.
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ИСТОЧНИК KP.RU