В компании «Новогор Прикамье» сообщили об аварийном отключении воды в пермских многоэтажках

8 Март 2020 2020-03-08T06:29:19+03:00

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В ресурсоснабжающей компании «Новогор Прикамье» сообщили о том, что сразу после праздников ремонтные бригады будут ремонтировать водовод в районе дома на улице Чкалова, 44. В связи с этим 10 марта, во вторник, воду отключат в двух пятиэтажках – на улице Чкалова, 44 и 46. Водоснабжение прекратится с 9.30. Предположительно, ремонтные работы закончатся к 16.00.

Вчера, 7 марта, ремонтники устранял аварию в районе дома на улице Пионерской, 12. В связи с этим без воды остались несколько жилых домов на улице Полины Осипенко. Как сообщили в компании «Новогор Прикамье», аварийный участок водовода отремонтировали и воду в дома подали.

ИСТОЧНИК KP.RU