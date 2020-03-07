2020-03-07T18:15:18+03:00
Происшествия

Роспотребнадзор отчитался о проверке химического запаха в Перми

После того, как от пермяков начали поступать жалобы, специалисты взяли пробы воздуха
Алена ОВЧИННИКОВА
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Химический запах ощущался в разных частях города: в центре, Мотовилихе, микрорайонах Крохалева и Парковый.Химический запах ощущался в разных частях города: в центре, Мотовилихе, микрорайонах Крохалева и Парковый.Фото: Василий Вахрин
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Роспотребнадзор отчитался о проверке, проведенной после жалоб пермяков на невыносимый запах сероводорода в разных частях Перми. Химический запах, напомним, ощущался в разных частях города: в центре, Мотовилихе, микрорайонах Крохалева и Парковый.

- 7 марта в 11.25 из ЦУКС ГУ МЧС России по Пермскому краю в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю поступила информация о жалобах жителей Перми на присутствие в атмосферном воздухе запаха сероводорода, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Управлением незамедлительно организован выезд бригады для отбора проб. Специалисты произвели отбор проб воздуха в микрорайонах с тех территории, откуда поступали жалобы.

По результатам лабораторных исследований превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха не обнаружено. Об источнике неприятного запаха специалисты тоже ничего не сообщили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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