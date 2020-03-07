Роспотребнадзор отчитался о проверке химического запаха в Перми

7 Март 2020 2020-03-07T18:15:18+03:00

Химический запах ощущался в разных частях города: в центре, Мотовилихе, микрорайонах Крохалева и Парковый. Фото: Василий Вахрин

После того, как от пермяков начали поступать жалобы, специалисты взяли пробы воздуха

Изменить размер текста: A A

Роспотребнадзор отчитался о проверке, проведенной после жалоб пермяков на невыносимый запах сероводорода в разных частях Перми. Химический запах, напомним, ощущался в разных частях города: в центре, Мотовилихе, микрорайонах Крохалева и Парковый.

- 7 марта в 11.25 из ЦУКС ГУ МЧС России по Пермскому краю в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю поступила информация о жалобах жителей Перми на присутствие в атмосферном воздухе запаха сероводорода, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Управлением незамедлительно организован выезд бригады для отбора проб. Специалисты произвели отбор проб воздуха в микрорайонах с тех территории, откуда поступали жалобы.

По результатам лабораторных исследований превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха не обнаружено. Об источнике неприятного запаха специалисты тоже ничего не сообщили.

ИСТОЧНИК KP.RU