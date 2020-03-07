«Посвятил любимой песню». Полицейский из Перми сделал предложение на концерте в честь 8 марта

7 Март 2020 2020-03-07T16:49:27+03:00

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Трогательная история случилась 6 марта на торжественном концерте в честь Международного женского дня, который состоялся в краевом полицейском главке.

На сцене выступал сотрудник патрульно-постовой службы полиции, старший сержант Максим Ощепков. Он пел лирическую песню собственного исполнения. В этот момент полицейский спустился в зал, подошел к сидящей в зале девушке и сказал: «Юлиана, выходи за меня замуж».

- Зал взорвался аплодисментами, - рассказали в полиции. – Избранница немного смутилась, но ответила «Да».

Кстати, ту песню, под которую Максим Ощепков сделал любимой девушке предложение руки и сердца, полицейский написал сам и посвятил ее своей невесте.

ИСТОЧНИК KP.RU