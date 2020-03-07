2020-03-07T16:49:27+03:00
Общество

«Посвятил любимой песню». Полицейский из Перми сделал предложение на концерте в честь 8 марта

Избранница смутилась, но ответила «Да»
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: Instagram Полиция Пермского края.Фото: Instagram Полиция Пермского края.
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Трогательная история случилась 6 марта на торжественном концерте в честь Международного женского дня, который состоялся в краевом полицейском главке.

На сцене выступал сотрудник патрульно-постовой службы полиции, старший сержант Максим Ощепков. Он пел лирическую песню собственного исполнения. В этот момент полицейский спустился в зал, подошел к сидящей в зале девушке и сказал: «Юлиана, выходи за меня замуж».

- Зал взорвался аплодисментами, - рассказали в полиции. – Избранница немного смутилась, но ответила «Да».

Кстати, ту песню, под которую Максим Ощепков сделал любимой девушке предложение руки и сердца, полицейский написал сам и посвятил ее своей невесте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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