2020-03-07T14:31:15+03:00
Происшествия

В Перми пенсионер получил удар по лицу за то, что сделал замечание хозяину собаки

Агрессивный мужчина гулял со своим псом без намордника
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: GLOBAL LOOK PRESSФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пожилой пермяк пошел в суд, чтобы наказать агрессивного владельца собаки, живущего в Закамске.

- В своем иске он указал, что в августе прошлого года на улице ему встретился незнакомый мужчина с собакой, которая кинулась на него, - сообщили в пресс-службе Кировского суда Перми. – Пенсионер сделал хозяину собаки замечание, указав на отсутствие намордника. Затем пес во второй раз кинулся на пожилого мужчину, и тот потребовал у хозяина надеть на собаку намордник и сказал, что будет звонить в полицию.

Владелец пса надел животному намордник, подошел к прохожему и нанес один удар в лицо. Этого хватило, чтобы разбить пенсионеру верхнюю губу, а после падения и правую руку.

Пострадавший обратился в травмпункт и полицию.

На суде пенсионер пояснил, что из-за побоев незнакомца испытал физическую боль, чувство унижения и нравственные страдания. Суд полностью удовлетворил его требования, взыскав с виновного компенсацию морального вреда 5 000 рублей и материальный ущерб в размере 800 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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