В Перми пенсионер получил удар по лицу за то, что сделал замечание хозяину собаки
Пожилой пермяк пошел в суд, чтобы наказать агрессивного владельца собаки, живущего в Закамске.
- В своем иске он указал, что в августе прошлого года на улице ему встретился незнакомый мужчина с собакой, которая кинулась на него, - сообщили в пресс-службе Кировского суда Перми. – Пенсионер сделал хозяину собаки замечание, указав на отсутствие намордника. Затем пес во второй раз кинулся на пожилого мужчину, и тот потребовал у хозяина надеть на собаку намордник и сказал, что будет звонить в полицию.
Владелец пса надел животному намордник, подошел к прохожему и нанес один удар в лицо. Этого хватило, чтобы разбить пенсионеру верхнюю губу, а после падения и правую руку.
Пострадавший обратился в травмпункт и полицию.
На суде пенсионер пояснил, что из-за побоев незнакомца испытал физическую боль, чувство унижения и нравственные страдания. Суд полностью удовлетворил его требования, взыскав с виновного компенсацию морального вреда 5 000 рублей и материальный ущерб в размере 800 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU