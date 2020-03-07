«Все стекла в испарине». В Перми хозяин запер свою собаку на полдня в машине

7 Март 2020 2020-03-07T13:25:41+03:00

Обеспокоенные очевидцы даже вызвали полицию, но помочь запертому псу по закону было нельзя

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Достаточно жестко обошелся со своей собакой пермяк, живущий в Индустриальном районе Перми. Утром 7 марта он запер пса в своей легковушке, а сам ушел в неизвестном направлении. Это произошло около 9.30 утра на стоянке у дома на улице Мира 11. Потом несколько часов собака сидела одна и с надеждой смотрела на проходящих мимо людей.

- В Перми в машине оставили собаку, - сообщили очевидцы в группе ВКонтакте «Подслушано Индустриальный район (Пермь)». - Мы наблюдаем за ней уже несколько часов. Воздуха в машине осталось мало. По стеклам сильная испарина.

Пермяки, переживающие за судьбу брошенного пса, даже вызвали полицию, но приехавшие сотрудники правоохранительных органов только развели руками: нарушений нет, по закону они не имеют права вскрывать чужое авто.

Через пять часов – в районе 14.30 очевидцы сообщили, что мужчина все-таки забрал свою собаку.

ИСТОЧНИК KP.RU