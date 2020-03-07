«Все стекла в испарине». В Перми хозяин запер свою собаку на полдня в машине
Достаточно жестко обошелся со своей собакой пермяк, живущий в Индустриальном районе Перми. Утром 7 марта он запер пса в своей легковушке, а сам ушел в неизвестном направлении. Это произошло около 9.30 утра на стоянке у дома на улице Мира 11. Потом несколько часов собака сидела одна и с надеждой смотрела на проходящих мимо людей.
- В Перми в машине оставили собаку, - сообщили очевидцы в группе ВКонтакте «Подслушано Индустриальный район (Пермь)». - Мы наблюдаем за ней уже несколько часов. Воздуха в машине осталось мало. По стеклам сильная испарина.
Пермяки, переживающие за судьбу брошенного пса, даже вызвали полицию, но приехавшие сотрудники правоохранительных органов только развели руками: нарушений нет, по закону они не имеют права вскрывать чужое авто.
Через пять часов – в районе 14.30 очевидцы сообщили, что мужчина все-таки забрал свою собаку.
ИСТОЧНИК KP.RU