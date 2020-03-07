2020-03-07T12:35:54+03:00
Происшествия

В мэрии прокомментировали резкий химический запах, напугавший пермяков

Сероводород ощущался в воздухе в разных частях города
Алена ОВЧИННИКОВА
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Запах сероводорода ощущался в разных районах города.Запах сероводорода ощущался в разных районах города.Фото: Василий Вахрин
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Власти Перми прокомментировали резкий химический запах, напугавший пермяков днем 7 марта. Запах сероводорода ощущался в разных частях города: в Мотовилихе, микрорайонах Крохалева и Парковый, а также в центре Перми.

- В Единую дежурно-диспетчерскую службу Перми из разных районов, преимущественно из Свердловского и Мотовилихинского, поступают сообщения о сильном запахе сероводорода, - сообщили в пресс-службе администрации Перми. - Информация передана в Роспотребнадзор и Росприроднадзор. Специалисты Роспотребнадзора проведут необходимые замеры воздуха.

Источник неприятного запаха сейчас выясняется. Спустя час после шквала сообщений в соцсетях запах сероводорода в воздухе еще ощущался, но уже был не такой резкий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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