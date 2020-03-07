2020-03-07T10:37:04+03:00
Происшествия

Из пермской гимназии из-за задымления эвакуировали 242 человека

Дым распространялся по столовой
Алена ОВЧИННИКОВА
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На месте работало несколько пожарных расчетов.На месте работало несколько пожарных расчетов.Фото: Василий Вахрин
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Небольшое ЧП произошло утром 6 марта в пермской гимназии в микрорайоне Парковый. В 11.37, когда шли уроки, по столовой начал распространяться дым. На место происшествия были вызваны пожарно-спасательные подразделения. Они приехали очень быстро.

И пока огнеборцы выясняли причины задымления, всех людей из здания эвакуировали в безопасное место. Всего из гимназии были выведены 220 детей и 24 взрослых.

Справиться с ситуацией удалось тоже достаточно оперативно. В 11.41 всем экстренным службам был дан отбой.

Напомним, ранее мы писали, что в Кировском районе Перми произошел пожар в частном доме. У семьи пермяков с ребенком сгорели все вещи и документы. Сейчас им необходима помощь неравнодушных пермяков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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