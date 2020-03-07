Пермяков напугал резкий химический запах в разных районах города

7 Март 2020 2020-03-07T09:52:24+03:00

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- В Мотовилихе ужасный химический запах, невозможно открыть окно! – пожаловалась в соцсетях пермячка.

И буквально через несколько секунд появилось еще одно сообщение: «В центральных районах города чем-то жутко пахнет. Кто знает, что это?»

«И в микрорайоне Крохалева, на улице Солдатова просто нереально», «И у нас на Парковом, что происходит?», - пишут в откликах пермяки.

- К нам тоже поступают единичные сообщения о химическом запахе, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. – Мы проинформировали все службы, отвечающие за это, сейчас свою проверку проводит Роспотребнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU