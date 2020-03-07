В Перми семь человек находятся под наблюдением по корнавирусу
- В настоящее время в Перми семь человек находятся под домашним наблюдением по коронавирусу, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе пермского краевого минздрава. – Вернувшиеся из неблагополучных регионов пациенты находятся дома, а не в больнице. К ним приходят врачи, меряют температуру и проводят медицинское сопровождение.
Информации, откуда вернулись эти люди, в минздраве нет. Возможно, не только из Китая, но и Ирана или Кореи, которые были приравнены к списку регионов, неблагополучных по распространению коронавируса. По информации пермских СМИ, среди этих пациентов есть как россияне, так и иностранцы.
Обсерватор, который был открыт в феврале в микрорайоне Парковый на улице Встречной, сейчас расформирован, никого на карантине там нет. В минздраве объясняют, что он был нужен из-за того, что вернувшиеся после каникул китайские студенты проживали в общежитии, и если кто-то из них был бы переносчиком вируса, то избежать вспышки заболевания было бы невероятно сложно.
Сейчас у пермских врачей действует такой алгоритм: те семь человек, которые находятся под наблюдением медиков по коронавирусу, живут в отдельных квартирах. При появлении у них симптомов заболевания, пациентов экстренно госпитализируют в инфекционные отделения пермских больниц.
Что касается пермяков, вернувшихся из Европы, где тоже распространяется болезнь, то пока у пермского минздрава нет на этот счет распоряжений, однако любой пермяк, приехавший, к примеру, из Италии, может обратиться к медикам.
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ИСТОЧНИК KP.RU