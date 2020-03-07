В Перми семь человек находятся под наблюдением по корнавирусу

7 Март 2020 2020-03-07T09:25:52+03:00

Раньше карантин проходили в обсерваторе, сейчас в своих квартирах. Фото: Василий Вахрин

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- В настоящее время в Перми семь человек находятся под домашним наблюдением по коронавирусу, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе пермского краевого минздрава. – Вернувшиеся из неблагополучных регионов пациенты находятся дома, а не в больнице. К ним приходят врачи, меряют температуру и проводят медицинское сопровождение.

Информации, откуда вернулись эти люди, в минздраве нет. Возможно, не только из Китая, но и Ирана или Кореи, которые были приравнены к списку регионов, неблагополучных по распространению коронавируса. По информации пермских СМИ, среди этих пациентов есть как россияне, так и иностранцы.

Обсерватор, который был открыт в феврале в микрорайоне Парковый на улице Встречной, сейчас расформирован, никого на карантине там нет. В минздраве объясняют, что он был нужен из-за того, что вернувшиеся после каникул китайские студенты проживали в общежитии, и если кто-то из них был бы переносчиком вируса, то избежать вспышки заболевания было бы невероятно сложно.

Сейчас у пермских врачей действует такой алгоритм: те семь человек, которые находятся под наблюдением медиков по коронавирусу, живут в отдельных квартирах. При появлении у них симптомов заболевания, пациентов экстренно госпитализируют в инфекционные отделения пермских больниц.

Что касается пермяков, вернувшихся из Европы, где тоже распространяется болезнь, то пока у пермского минздрава нет на этот счет распоряжений, однако любой пермяк, приехавший, к примеру, из Италии, может обратиться к медикам.

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ИСТОЧНИК KP.RU