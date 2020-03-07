2020-03-07T09:28:48+03:00
Происшествия

Пьяный водитель на Lada устроил ДТП с пострадавшими в Перми

Возбуждены дела об административных нарушениях
Алена ОВЧИННИКОВА
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В отношении нетрезвого водителя в ГИБДД возбудили два административных дела.В отношении нетрезвого водителя в ГИБДД возбудили два административных дела.Фото: Василий Вахрин
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Вечером 6 марта в Индустриальном районе Перми произошло ДТП, в результате которого пострадала 39-летняя женщина. Виновник столкновения– нетрезвый водитель.

- Он ехал по улице Нефтянников на автомобиле Лада Приора, - сообщили подробности в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - В районе дома № 37 по улице Карпинского водитель не уступил дорогу автомобилю Honda, приближавшемуся по главной дороге, и допустил столкновение с ним.

Итог нетрезвой аварии: пострадавшая накануне 8 Марта пассажирка иномарки. 39-летней женщине назначено амбулаторное лечение.

В отношении нетрезвого водителя возбуждены два административных дела о «Нарушении правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью» и «Управление транспортным средством в состоянии опьянения».

ИСТОЧНИК KP.RU

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