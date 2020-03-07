«Пожар забрал кров, вещи и документы». В Перми погорельцам требуется помощь

7 Март 2020 2020-03-07T08:05:33+03:00

Семья спаслась, но жизнь теперь им придется строить заново

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В пятницу, 6 марта в Кировском районе Перми произошел пожар. Сгорел частный дом на улице Капитанской. Вечером дочь хозяина сгоревшего дома написала в соцсетях обращение ко всем неравнодушным пермякам.

- Дорогие друзья, коллеги, родители и ученики, - написала она. - Сегодня в моей семье случилось ужасное происшествие - сгорел дом отца. К счастью, папа, его жена и дочка живы, но их жизнь придется выстраивать заново. С нуля. Пожар отобрал у них кров, все вещи и большую часть документов.

Женщина просит откликнуться свидетелей происшествия, которые видели, фотографировали или снимали начало возгорания. А также просит совета по восстановлению утраченных документов, организации расследования, приостановлении оплаты за коммунальные услуги, и подаче документов на мат.помощь.

Организован сбор средств погорельцам на карту Сбербанк, которая привязана к телефону +79197017886 (Petrova T.S.)

ИСТОЧНИК KP.RU