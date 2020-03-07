2020-03-07T07:33:12+03:00
Происшествия

Окончены поиски 11-летнего ребенка, пропавшего в Пермском крае четыре дня назад

Об этом сообщили волонтеры
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Фото: Регион 59Фото: Регион 59
Изменить размер текста:

- Найден, жив, всем спасибо за помощь в поиске, просьба снять репосты, - такая запись появилась на страничке ВКонтакте «Поискового отряда «Регион59-поиск пропавших» Пермь».

11-летний парнишка из Березников, пропавший утром 2 марта, найден и возвращен родителям. В ноябре прошлого года ребенок уже уходил из дома, тогда его тоже удалось найти и вернуть домой. И сейчас маленький беглец состоит на учете в полиции. В причинах, побудивших пятикласснику уйти из дома и с тем, где он находился четыре дня, разбираются правоохранительные органы.

«Слава Богу, жив», «Где же он был все это время?», - комментируют пост волонтеров пользователи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Помогите найти!» В Прикамье пропал 11-летний мальчик

Ребенок ушел из дома 2 марта (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пермяков напугал резкий химический запах в разных районах города
В Перми семь человек находятся под наблюдением по корнавирусу
Пьяный водитель на Lada устроил ДТП с пострадавшими в Перми
«Пожар забрал кров, вещи и документы». В Перми погорельцам требуется помощь
Окончены поиски 11-летнего ребенка, пропавшего в Пермском крае четыре дня назад
«Мое имя переводится как звезда, но огонь погас». Под Пермью в страшном ДТП погибла 17-летняя девушка
Минздрав призвал пермяков срочно привиться от кори
За добычу одного волка в Пермском крае будут выплачивать 20 тысяч рублей
Суд на два месяца закрыл кафе в Перми из-за жалобы жителя дома
В Пермском крае из-за оттепели закрыта самая длинная ледовая переправа
В Перми наградили победителя, придумавшего лучшее название для транспортной карты
Ребятишки из пермского детсада устроили дискотеку под музыку, звучащую из свадебной машины
В Прикамье на портале «Волонтеры Победы» уже записалась тысяча добровольцев
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидаются гололедица и сильный ветер
Международный женский день – замечательный повод, чтобы поздравить прекрасную половину человечества с праздником
В Перми введен режим повышенной готовности
В Перми задержали двух фальшивомонетчиков
В Перми горит частный деревянный дом
В Прикамье закончились поиски 30-летнего мужчины, который пропал 4 месяца назад
Житель Перми потерял память после того, как него упала глыба льда
В Пермском крае полицейский, чтобы получить признательные показания, жестоко избивал подозреваемых