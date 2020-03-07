Окончены поиски 11-летнего ребенка, пропавшего в Пермском крае четыре дня назад

7 Март 2020 2020-03-07T07:33:12+03:00

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- Найден, жив, всем спасибо за помощь в поиске, просьба снять репосты, - такая запись появилась на страничке ВКонтакте «Поискового отряда «Регион59-поиск пропавших» Пермь».

11-летний парнишка из Березников, пропавший утром 2 марта, найден и возвращен родителям. В ноябре прошлого года ребенок уже уходил из дома, тогда его тоже удалось найти и вернуть домой. И сейчас маленький беглец состоит на учете в полиции. В причинах, побудивших пятикласснику уйти из дома и с тем, где он находился четыре дня, разбираются правоохранительные органы.

«Слава Богу, жив», «Где же он был все это время?», - комментируют пост волонтеров пользователи.

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ИСТОЧНИК KP.RU