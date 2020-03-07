Окончены поиски 11-летнего ребенка, пропавшего в Пермском крае четыре дня назад
- Найден, жив, всем спасибо за помощь в поиске, просьба снять репосты, - такая запись появилась на страничке ВКонтакте «Поискового отряда «Регион59-поиск пропавших» Пермь».
11-летний парнишка из Березников, пропавший утром 2 марта, найден и возвращен родителям. В ноябре прошлого года ребенок уже уходил из дома, тогда его тоже удалось найти и вернуть домой. И сейчас маленький беглец состоит на учете в полиции. В причинах, побудивших пятикласснику уйти из дома и с тем, где он находился четыре дня, разбираются правоохранительные органы.
«Слава Богу, жив», «Где же он был все это время?», - комментируют пост волонтеров пользователи.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Помогите найти!» В Прикамье пропал 11-летний мальчик
Ребенок ушел из дома 2 марта (Подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU