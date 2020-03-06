2020-03-06T20:02:05+03:00
Происшествия

«Мое имя переводится как звезда, но огонь погас». Под Пермью в страшном ДТП погибла 17-летняя девушка

Что случилось, разбираются следователи
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Фото: личная страничка Вконтакте погибшей.Фото: личная страничка Вконтакте погибшей.
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6 марта утром в поселке Протасы Пермского района произошло смертельное ДТП. Под колесами автомобиля, мчащегося со скоростью 90 километров в час, погибла 17-летняя девушка. Об этом «Комсомольской правде» сообщил источник в правоохранительных органах.

В причинах произошедшего разбираются следователи, проводится проверка. Однако на личной странице ВКонтакте у погибшей девушки осталась запись: «Мое имя переводится, как звезда, но огонь погас».

Сейчас правоохранители разбираются, была ли случившаяся трагедия несчастным случаем или это был суицид.

ИСТОЧНИК KP.RU

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