2020-03-06T19:19:52+03:00
На здоровье

Минздрав призвал пермяков срочно привиться от кори

В соседнем государстве началась эпидемия
Алена ОВЧИННИКОВА
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Заболеванию подвержены так называемые «антипрививочники» и их дети.Заболеванию подвержены так называемые «антипрививочники» и их дети.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В пермском краевом минздраве призвали пермяков срочно привиться от кори. Причина в том, что в соседнем государстве Казахстане, с которым граничит Россия, развивается эпидемия кори. В его столице отказались от прививки почти 20% населения. И сейчас заболеванию подвержены так называемые «антипрививочники» и их дети.

- Есть вероятность, что болезнь скоро проявит себя в крупных городах европейской части России, - говорится в сообщении министерства здравоохранения Пермского края. - Специалисты рекомендуют пермякам пройти вакцинацию от этого заболевания.

В 2020 году в Пермский край поступит 25 000 доз коревой вакцины. Одновременно паротитно-коревой вакциной будут привиты все подлежащие вакцинации дети. Пройти вакцинацию может любой желающий абсолютно бесплатно. Для этого необходимо обратиться в прививочный кабинет поликлиники по месту жительства. С собой необходимо иметь полис ОМС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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